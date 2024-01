Straßenkarneval 2024 Diese Karnevals-Züge sind in Moers, Xanten und Wesel geplant

Nelkensamstagszug in Moers

Der größte Karnevalszug im Kreis Wesel ist für Nelkensamstag geplant. Am 10. Februar zieht der Umzug von Duisburg-Hochheide aus in die Moerser Innenstadt. Beginn ist ab 13.33 Uhr. In der Vergangenheit wurden hier regelmäßig über 100.000 Narren am Straßenrand gezählt.