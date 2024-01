Straßenkarneval 2024 Diese Karnevals-Züge sind in Moers, Xanten und Wesel geplant

Der Straßenkarneval zieht 2024 wieder in vollem Umfang durch die Kommunen im Kreis Wesel. Wir geben einen Überblick darüber, was in der Region geplant ist.

Nelkensamstagszug in Moers

Der größte Karnevalszug im Kreis Wesel ist für Nelkensamstag geplant. Am 10. Februar zieht der Umzug von Duisburg-Hochheide aus in die Moerser Innenstadt. Beginn ist ab 13.33 Uhr. In der Vergangenheit wurden hier regelmäßig über 100.000 Narren am Straßenrand gezählt.