Straßenkarneval 2023 Diese Karnevals-Züge sind in Moers, Xanten und Wesel geplant

Karneval 2023 in Alpen

In Alpen stehen in diesem Jahr wieder mehrere Veranstaltungen in Sachen Straßenkarneval an. Am Freitag, 17. Februar, zieht am Nachmittag ab 16 Uhr der sogenannte Möhnenzug durch den Ort. Treffpunkt ist das Lokal „Zur Deutschen Eiche“. An selber Stelle beginnt einen Tag später um 13.11 Uhr der traditionelle Nelkensamstagszug. Im zum Alpen gehörenden Dörfchen Veen findet außerdem am Rosenmontag ab 11.11 Uhr wieder ein beliebter Rosenmontagszug statt.