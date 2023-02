Karneval 2023 Kostümtipps für Gruppen

Film und Fernsehen

Was in den letzten Jahren „Squid Game“ und „Haus des Geldes“ waren, wird Wednesday aus der gleichnamigen Netflix-Serie in diesem Jahr sein. Die Tochter der bekannten Gruselfamilie Addams hat ihre eigene Sendung bekommen. Doch Morticia, Gomez, Pugsley und Co. eignen sich bestens für ein Gruppenkostüm, bei dem jeder Jeck trotzdem seinen individuellen Look behält.