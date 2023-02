Samstag und Sonntag in NRW Acht besondere Karnevalszüge am Wochenende

Kein motorisiertes Fahrzeug ist erlaubt, lediglich Schub- und Handkarren sind am Sonntag in Gladbeck gestattet. Beim Schubkarren-Umzug der Schubkarren KG ist also besondere Kreativität seitens der Teilnehmer gefragt. Thematisch gibt es keine Vorgaben, die Gruppen sich also verkleiden wie sie möchten, solange der fahrbare Untersatz eben durch Muskelkraft angetrieben wird. In der Erich-Kästner-Realschule findet im Anschluss die „After-Run-Party“ statt.