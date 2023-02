Fotos Tipps für Last-Minute-Karnevalskostüme

Für spontane Karnevalstermine sind Last-Minute-Verkleidungen ideal, um sich schnell in einen Jecken zu verwandeln. Hier sind zehn Beispiele für eine schnelle Verwandlung. Bunte Farben kommen an Karneval immer gut an. Wer wenig Zeit hat, greift zu einer pinken Perücke und einem gleichfarbigen Tütü. Mit einer poppigen Sonnenbrille und ein paar Blumen im Haar ist die Verkleidung perfekt.