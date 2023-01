Von Cowboy bis Amor Das sind die Kostüm-Trends der Session 2022/2023

Nachdem die letzten Jahre für die Jecken nicht ganz so einfach waren, können sie in der neuen Session wieder richtig feiern. Doch wer in der Karnevaszeit durchstarten möchte, braucht auch das passende Kostüm dazu. Dieses Jahr hoch im Kurs sind sowohl Klassiker wie das Cowboy- oder Cowgirl-Kostüm; aber auch etwa ein Dress ganz im Zeichen von „Ahoi Brause“.