Berliner, Frikadellen und Co. Diese 7 Snacks dürfen an Karneval nicht fehlen

Ein Klassiker, der auf keiner Karnevalsparty fehlen darf. Im Rheinland gibt es die süßen Dinger zur jecken Zeit häufig auch mit Zuckerguss anstatt nur mit Puderzucker: Zugegeben, eine doppelt so klebrige Angelegenheit, aber auch mindestens doppelt so lecker. Natürlich kann man sie auch selber backen (oder eher frittieren), aber am einfachsten kauft man sie beim Bäcker ganz frisch. Wer besonders viele Jecke bewirtschaften möchte, der sollte vorbestellen.