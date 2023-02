Weiberfastnacht 2023 Die Jecken vom Niederrhein zieht es in die Karnevalshochburgen

Am Bahnhof in Rheinberg war die Karnevalsstimmung zunächst noch sehr verhalten. Nur ein paar vereinzelte Karnevalisten standen am Donnerstagmorgen in Kostümen am Bahnsteig, um auf die Regionalbahn 31 zu warten, die aus Xanten kommend in Richtung in Duisburg weiterfährt. Dabei hat die närrische Zeit mit der Weiberfastnacht nun offiziell begonnen, erstmals seit drei Jahren ohne Corona-Einschränkungen.