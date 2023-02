Weiberfastnacht 2023 Vom Niederrhein in die großen Karnevalshochburgen der Region

Auch Jecken aus den Niederlanden setzten sich am Donnerstagmorgen in den Zug, um in die Karnevalshochburgen am Rhein zu ziehen. Diese Gruppe stammt aus ’s-Heerenberg, einer kleinen Gemeinde an der holländischen Grenze bei Emmerich am Rhein. Ihr Lieblingsband sind die „Bläck Fööss“.