Jecke Jahreszeit Welche Kostüme an Karneval verboten sind

Übrigens gelten diese Regeln und Empfehlungen natürlich nicht nur an Karneval, sondern auch an allen anderen Tagen – wie an Halloween. Das ist übrigens in den USA das Ereignis des Jahres, an dem sich zahlreiche Menschen verkleiden. Dort waren übrigens die beliebtesten Halloween-Kostüme in den vergangenen Jahren bei Erwachsenen Hexe, Vampir und Superheld. Alle samt auch in Deutschland erlaubt. Kinder verkleideten sich am liebsten als Prinzessin, Superheld oder Spider-Man. Und damit auch alle Familienmitglieder im Halloween-Fieber sind: Ihre Hunde und Katzen steckten die Amerikaner am häufigsten in ein Kürbis-Kostüm.