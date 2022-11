Schleppender Kartenverkauf : Katerstimmung in NRW schon vor Beginn des Karnevals

Katerstimmung in NRW schon vor Beginn des Karnevals

Karnevalisten am 11.11.21 auf dem Marktplatz in Düsseldorf beim Hoppeditz-Erwachen. Foto: dpa/Federico Gambarini

Köln 2022 ist so vieles anders: Krieg, Energiepreisschock und Inflation belasten die Bürger. Und offenbar auch die Geldbörsen der Feierwilligen zum Karnevalsstart. Der Kartenvorverkauf ist regelrecht eingebrochen.

Schon lange bevor in den Karnevalshochburgen die jecke Zeit beginnt, startet der Run auf die Karten für die großen Sitzungen und Partys - normalerweise. Doch dieses Mal ist es anders - und das, obwohl die närrischen Fans nach zwei Jahren Corona-Pause jetzt mal wieder richtig aufdrehen könnten. Der Kartenvorverkauf für die am 11.11. startende Session läuft schleppend. Wegen der Wirtschaftskrise warten viele Jecken erst einmal ab. Die Vereine sind in Sorge.