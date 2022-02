Umzüge, Sitzungen, Rückblicke : So sehen Sie Karneval 2022 im Fernsehen

Düsseldorf Jecken müssen auch dieses Jahr an Karneval wegen der Corona-Pandemie auf vieles verzichten. Von Altweiber bis Veilchendienstag gibt es im Fernsehen und digital aber ein buntes Programm zu sehen. Eine Übersicht.

Normalerweise ist der jecke Terminkalender in der Karnevalszeit voller kleiner und großer Highlights. Von Altweiber an gibt es zahlreiche Umzüge und Sitzungen, es wird rund um die Uhr gefeiert. Aufgrund der Corona-Pandemie fallen aber 2022 erneut viele Veranstaltungen aus. Zudem verzichten einige Karnevalsfans aufgrund hoher Inzidenzen freiwillig aufs Feiern. Deswegen ist es umso schöner, dass ihnen im Fernsehen und digital ein facettenreiches Programm geboten wird. So kommt wenigstens im eigenen Wohnzimmer Karnevalsstimmung auf. Eine Übersicht:

Highlights gibt es in den Karnevalstagen einige. So blickt zum Beispiel der WDR am Donnerstag, 24. Februar, um 8.45 Uhr auf die Sessionseröffnung 2021 in Köln zurück. In den folgenden Tagen hat der Sender unter anderem Mitsing-Konzerte und Auftritte von Prominenten wie Guido Cantz im Angebot. An Rosenmontag wird vom WDR dann ab 9.45 Uhr der Kölner Rosenmontagszug live aus dem Stadtion des 1. FC Köln übertragen. Dienstag sind ab 22.15 Uhr die Höhepunkte der Prunksitzung des Comitee Düsseldorfer Carneval zu sehen. Es folgt ein Porträt vom Wagenbauer Jacques Tilly.