„Brauchtumszonen“ an Karneval

In mehreren Städten in Nordrhein-Westfalen sollen an den Karnevalstagen sogenannte „Brauchtumszonen“ eingerichtet werden. Das Feiern soll somit eingeschränkt und angesichts der Corona-Pandemie sicherer gemacht werden.

Was in den Brauchtumszonen gilt und welche Städte in der Region solche Zonen einrichten werden, zeigt der folgende Überblick.