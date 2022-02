Feiern trotz Corona : Zehn Tipps für die Karnevalsparty zuhause

Karneval kann man sich auch mit einfachen Tipps nach Hause holen. Foto: Pixabay

Düsseldorf Von digitalen Sitzungen bis zur privaten Polonaise durchs Wohnzimmer – so feiern Sie trotz Corona-Pandemie sicher und stimmungsvoll die fünfte Jahreszeit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Karneval, das bedeutet buntes Konfetti in der Luft, ausgelassene Musik, gemeinsam schunkeln, lachen und die Zeit vergessen. Ein Fest, an dem sich Menschen begegnen, die Nähe zueinander suchen. Das Gegenteil von allen Einschränkungen, die notwendig waren und sind, um die Corona-Pandemie einzudämmen.

Die vergangenen zwei Jahre haben aber auch gezeigt, dass es durchaus Wege gibt, trotz Abstand miteinander zu feiern. Und das ist wichtig. Denn gerade in schweren Zeiten braucht es jecke Momente. Deswegen haben wir für Sie zehn Tipps zusammengestellt, um den Karneval nach Hause zu holen.

1. Einladung mit passender Pappnase

Jeder Jeck braucht für ein gelungenes Karnevalsfest vor allem eins: andere Verrückte, die mit ihm feiern. Deswegen darf eine entsprechende Einladung zur Party nicht fehlen. Wer sie ausdruckt und noch Kleinigkeiten wie eine Partytröte oder eine Pappnase mit in den Umschlag packt, sorgt schon vorab für einen Überraschungsmoment. Ob man die anderen nach Hause einlädt oder rein digital zum Beispiel auf Zoom feiern möchte, bleibt natürlich jedem selbst überlassen. Privat dürfen sich ab jetzt wieder unbegrenzt viele Geimpfte und Genesene treffen. Trotzdem kann es natürlich nicht schaden, wenn sich vor der Party in Präsenz alle einmal testen lassen. Dann feiert es sich sicherer.

2. Programm selbst planen

Karneval ist kontrolliertes Chaos, aber ganz ohne Plan kommt irgendwann Langeweile auf. Deswegen ist ein kleines Rahmenprogramm nie verkehrt. Man kann eine kurze Büttenrede vorbereiten, oder ein paar doofe Witze im Internet raussuchen. Musik-Playlisten auf digitalen Plattformen wie Spotify springen als DJ ein und umso später der Abend ist, desto eher wächst die Bereitschaft sich einer Polonaise um die Couch anzuschließen. Sieht zwar albern aus, aber geht es an Karneval nicht genau darum?

Foto: Endermann, Andreas (end) Infos Düsseldorfer Karnevalsmottos seit 1950

3. Ein fertiges Programm auswählen

Sitzungen sind auch wegen ihres hochkarätigen Programms so unterhaltsam. Da geben sich großartige Bands und Komiker die Klinke in die Hand und sorgen dafür, dass jeder im Saal auf seine Kosten kommt. Genau diese Qualität kann man sich mit Angeboten wie dem Jeckstream nach Hause holen. Hier lassen sich gegen Geld die Auftritte verschiedener Künstler nach Belieben kombinieren und streamen.

4. Das Buffet variieren

Mettbrötchen, Frikadellen, Käse und Berliner – der Jeck greift gerne zu Klassikern, wenn es um die Verpflegung geht. Entsprechend dürfen für das richtige Karnevalsgefühl solche Zutaten beim Buffet nicht fehlen. Einigen Anpassungen dürfen jedoch vorgenommen werden: Wer Vegetarier oder Veganer zu Gast hat, sollte passende Alternativen zur Hand haben. Außerdem gibt es viele Möglichkeiten, altbekanntes Essen umzugestalten. Geimpfte Berliner etwa passen gut zur Zeit: Einfach mit Schnaps gefüllte Spritzen in den Berliner stecken und die Gäste selbst abfüllen lassen. Das Internet bietet hier zahlreiche kreative Einfälle. Zum Beispiel Würstchenkraken: Man schneidet Wurstzipfel so an, dass sich die Stücke wie kleine Oktopus-Arme auseinanderziehen lassen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von YouTube. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von YouTube, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

5. Bei Getränken auch mal ein Risiko eingehen

Bier und Schnaps sind zwar nicht gesund, aber durstig sollte an Karneval nun auch niemand nach Hause gehen oder auf der Couch sitzen. Je nach Personenanzahl lohnt es sich, bei der Hausbrauerei sein Lieblingsbier im Fass zu bestellen. Inzwischen werden für alle, die auf Alkohol aber nicht das Trinkgefühl verzichten wollen, von einigen Biermarken auch alkoholfreie Fässchen angeboten. Bunte Cocktails, oder Vodka-Wackelpudding sorgen für Abwechslung. Und wer ganz verrückt ist, kann sich eine Flasche „verbotenes Bier“ dazu holen und einfach mal probieren. Namen werden hier bewusst nicht genannt.

6. Die Wahl des Kostüms

Karnevalskostüme müssen in einer normalen Session einiges einstecken. Sie werden mit Bier überschüttet, kriegen Brandlöcher durch unachtsam gehaltene Zigaretten, oder gehen in Teilen irgendwo verloren. Die Party zuhause ist die perfekte Gelegenheit, sich ein Wunschkostüm zu kaufen oder selbst zu machen, das zu schade für den Straßenkarneval ist. Sei es die perfekte Nachbildung eines „Disney“ Prinzessinnen-Kleides, oder die originalgetreue Rüstung von Darth Vader aus Star Wars. Ein weiterer Pluspunkt: Man muss nicht darauf achten, ob das Kostüm warmhält, wenn man eh nicht vor die Tür geht. Wer kurz vor der (digitalen) Party noch gar nichts zum Überziehen hat, kann sich in unserer Bildergalerie Inspirationen holen.

Foto: Fischer, Armin (arfi)/Miserius, Uwe 11 Bilder 10 Tipps für Last-Minute-Karnevalskostüme

7. Eine zeitgemäße Dekoration

Um für angemessene Karnevals-Stimmung zu sorgen, darf die passende Deko nicht fehlen. Also raus mit den Luftschlangen und Ballons. Wer mit der Zeit gehen will, kann sich auch ein Schild mit dem Begriff „Brauchtumszone“ basteln. Oder man formt aus Pappmaschee eine Corona-Viruskugel und lässt seinem Frust freien Lauf. Kleine Handgriffe helfen noch mehr Farbe ins Spiel zu bringen: durchsichtige Luftballons können mit Konfetti gefüllt werden und Teelichter lassen sich gut mit den bunten Papierschnipseln bekleben. Hauptsache das Zuhause erinnert am Ende nicht an Homeoffice und Lockdown, sondern eine Party bei der ordentlich die Fetzen fliegen.

8. An die Nachbarn denken

Je nach Wohnsituation feiern die Nachbarn mit, ob sie wollen oder nicht. Deswegen ist es gut, die Party vorher anzukündigen, damit es nicht unnötig Ärger gibt. Vielleicht hat der ein oder andere aus der Nachbarschaft ja auch Lust digital teilzunehmen, oder auf Berliner und Bier vorbeizukommen – wenn noch nicht zu viele Gäste vor Ort sind. Die Ohren der anderen im Haus können schon mit einfachen Tricks geschont werden: Weil der Bass von Liedern sich besonders gerne durch die Wände drückt, sollte er direkt leise gedreht werden.

9. Spiele für Kinder

Während sich ältere Jecken wehmütig an die normalen Karnevalsfeiern erinnern, können sich jüngere Kinder noch gar nicht richtig etwas unter dem Begriff vorstellen. Aber auch sie können zuhause schon einmal an die fünfte Jahreszeit herangeführt werden. Kostüme, gesunde und ungesunde Naschereien (Obst und Schokolade kann beides närrisch aufgetischt werden) und Spiele machen den Tag auch für die Kleinsten besonders. Gespielt werden kann etwa „Stopptanz“ zu Karnevalsmusik, Topfschlagen mit Kamelle, oder Kostenpflichtiger Inhalt „Steck dem Clown die Nase an“. Einfach ein Clownsgesicht ohne Nase auf Pappe malen, den kleinen eine Pappnase, die mit etwas Kleber beschmiert ist, in die Hand drücken und ihnen die Augen verbinden. Mal sehen, ob der Clownszinken am Ende wieder an der richtigen Stelle sitzt.

10. An die denken, die nicht mitfeiern können

Ältere Menschen sind oft tief im Brauchtum verwurzelt und einige haben Probleme mit neuer Technik wie Videotelefonie. Diese Menschen können gut bei einem närrischen Spaziergang besucht werden. Mit genügend Abstand draußen ein Gläschen trinken, sich über vergangene Feiern unterhalten und zusammen lachen kann da schon Wunder wirken und für einen unerwarteten, jecken Moment sorgen.

(cwe)