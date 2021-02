Karnevalsgrüße im Video : Durchhalten mit Klüngelköpp, Alt Schuss und De Rhingschiffer

Köln Rheinland ohne wenigstens ein bisschen Karneval – das geht nicht. Deshalb sind zahlreiche bekannte Bands und Büttenredner unserem Aufruf gefolgt und haben lustige und skurrile Videos geschickt. In dieser Folge: Klüngelköpp, Alt Schuss und De Rhingschiffer.

Von Sabine Dwertmann und Danina Esau

Wo sich vergangenes Jahr Karnevalisten schunkelnd in den Armen lagen, der „Dieter von hinten der Heidi an die Schulter“ packte, und man wusste, dass „die Sterne funkele“, heißt es in diesem Jahr: „Bye, bye my Love“, bye, bye Karneval. Auch wenn die meisten Menschen wohl verstehen, warum in diesem Jahr auf das wilde Treiben verzichtet werden muss, blutet so manchem Karnevalisten das Herz. Darum haben wir uns etwas einfallen lassen und zahlreiche Größen aus dem Karneval angefragt, ob sie unseren Lesern diese Zeit der Tristesse nicht ein wenig verschönern können.

Die Musiker der Düsseldorfer Band Alt Schuss haben sich für ihr Video etwas Besonderes ausgedacht: Mit einem selbstgeschriebenen Gedicht lassen sie das vergangene Jahr Revue passieren. Obwohl sie bedauern, Karneval nicht feiern zu können, appellieren sie an die Vernunft, die in der aktuellen Situation Leben retten kann. Und erinnern daran, dass bald ja alles wieder vorbei ist.

Die Band wurde ebenfalls im Jahr 2003 gegründet, seit 2008 gibt es sie in neuer Besetzung. Seitdem arbeiten die fünf Musiker daran, menschlich und musikalisch immer weiter zu wachsen. Mit Erfolg - mittlerweile gehören sie zum Karneval in Düsseldorf einfach dazu. Viel Spaß mit dem Video!

Mit einer Musikeinlage sendet der Frontsänger von De Rhingschiffer zuversichtliche Zeilen an seine Zuschauer. Die sechsköpfige Band aus Düsseldorf hat es trotz Pandemie weit gebracht. In der Session 2019/20 haben sie die ehrenvolle Aufgabe übernommen, das Mottolied zu produzieren. In diesem Jahr wurden sie außerdem zum ersten Mal so richtig im Radio und im Fernsehen gespielt - für die Musiker ein unbeschreibliches Gefühl! Wenn alles wieder beim Alten ist, soll es für die vor sechs Jahren gegründete Band weiterhin steil bergauf gehen. Bis dahin - viel Freude mit dem Video!

Einen herzlichen Video-Gruß senden die Musiker von den Klüngelköpp. Ihre Titel wie „Stääne“, „1000 Nächte“ oder „Wo die Stääne sin – Ballon“ zählen zu den meistgespielten kölschen Hits im Karneval. Seit ihrer Gründung im Jahr 2003 konnten sich die Klüngelköpp fest im Karneval etablieren und sind dort nicht mehr wegzudenken. So manch einen Düsseldorfer hat man bereits zu ihren Songs schunkeln sehen - was bei so viel Herzblut in der Musik auch schwer fällt zu unterlassen. Vielleicht geht es Ihnen auch so, wenn Sie sich das Video der Klüngelköpp ansehen.

Ob Büttenredner, Sänger oder jecke Bands: Von den Swinging Funfares über Anne Vogd und die Räuber bis hin zu „Willi und Ernst“ und De Fetzer haben viele mitgemacht, um unseren Lesern doch noch ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und den ein oder anderen am Homeoffice-Platz zu jecken Tönen schunkeln zu lassen.

In diesem Sinne wünschen wir allen Karnevalisten im Rheinland und auf der ganzen Welt: Helau, Alaaf, Halt Pohl und macht et joht.