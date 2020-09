Gipfel am Freitagabend : Karnevalsgesellschaften wollen offenbar Karneval absagen

Düsseldorf Wie kann Brauchtum in Zeiten von Corona funktionieren? Nach Meinung der Chefs der Karnevalshochburgen offenbar gar nicht. Sie wollen wohl beim Karnevalsgipfel am Freitagabend eine Absage fordern.

Vier Festkomitees und der Bund Deutscher Karneval treffen sich am Freitag um 17 Uhr mit Vertretern der NRW-Landesregierung zu einem Karnevals-Gipfel. Offenbar haben sich jedoch die Chefs der Karnevalshochburgen in Köln, Bonn, Aachen und Düsseldorf zusammengetan und wollen die Absage des Karnevals erreichen. Dazu gehören dann auch Sitzungen und Straßenumzüge. Das berichtet der „ WDR “ am Mittag.

Bei dem Treffen in der Düsseldorfer Staatskanzlei sollte eigentlich über ein 30-seitiges Konzept gesprochen werden, das die Karnevalisten dem Gesundheitsministerium vorgelegt hatten. Es enthält Handlungsempfehlungen, wie zum Beispiel am 11.11. zur Sessionseröffnung Karneval gefeiert werden könnte. So planen die Düsseldorfer Jecken zum Beispiel, mit bis zu 499 Teilnehmern das traditionelle Hoppeditz-Erwachen auf dem Rathausplatz zu begehen. Ab 500 Gästen müsste gemäß der aktuell gültigen Coronaschutz-Verordnung belegt werden, dass die An- und Abreise unter Einhaltung der Belange des Infektionsschutzes erfolgt.