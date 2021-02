Kasalla, Räuber und Co. : Karnevalisten senden jecke Grüße im Video

Düsseldorf/Köln Rheinland ohne wenigstens ein bisschen Karneval – das geht nicht. Deshalb sind zahlreiche bekannte Bands und Büttenredner unserem Aufruf gefolgt und haben lustige und skurrile Videos geschickt - von starken Songs bis hin zu aufmunternden Worten.

Wo sich vergangenes Jahr Karnevalisten schunkelnd in den Armen lagen, der „Dieter von hinten der Heidi an die Schulter“ packte, und man wusste, dass „die Sterne funkele“, heißt es in diesem Jahr: „Bye, bye my Love“, bye, bye Karneval. Kein Gebütze, kein Geschunkel, keine feuchtfröhlichen Partys mit kunterbunt verkleideten Jecken, die lauthals singen: „Wir trinken zusammen, nicht allein.“ Auch wenn die meisten Menschen wohl verstehen, warum in diesem Jahr auf das wilde Treiben verzichtet werden muss, blutet so manchem Karnevalisten das Herz.