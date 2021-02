Karneval in Corona-Zeiten - Party geht da nur unter Lockdown-Regeln. Und eben virtuell. Damit die Jecken zumindest ein bisschen feiern können, gibt es diverse Livestreams – zum Schunkeln und Singen für zu Hause. Ein Überblick:

Beim Kölner Spendenmarathon „Mer looße üch nit allein“ in der Lanxess-Arena traten sechs Stunden lang Künstler und Bands auf, um Geld für in Not geratene Kollegen und Helfer zu sammeln. Moderiert wurde von Mirja Boes und Guido Cantz.