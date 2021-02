Überraschung zu Karneval : Acht Mottowagen ziehen an Rosenmontag durch Düsseldorf

Acht Mottowagen ziehen an Rosenmontag durch Düsseldorf

Düsseldorf Das Comitee Düsseldorfer Carneval ist immer für eine Überraschung gut: Am späten Freitagnachmittag teilte es mit, dass an Rosenmontag doch Wagen durch die Stadt ziehen werden.

Das Comitee Düsseldorfer Carneval (CC) schickt an Rosenmontag acht von Satiriker Jacques Tilly gestaltete Mottowagen auf Tour. Zwei Stunden lang sollen sie durch die Düsseldorfer Innenstadt fahren. „Die Großplastiken werden nicht im Konvoi, sondern einzeln auf drei verschiedenen Routen auf Anhängern durch die Straßen fahren“, teilte CC-Geschäftsführer Hans-Jürgen Tüllmann am Freitag mit. So solle verhindert werden, dass sich Zuschauergruppen bildeten und gegen geltende Corona-Regeln und Einschränkungen verstoßen werde.