Karnevalsgrüße im Video : Altweiber-Party mit der Rhythmussportgruppe, Räuber und Fetzer

Düsseldorf/Köln Es ist Altweiber, doch wo sonst Hunderte in Düsseldorf auf den Rathaussturm warten oder in Köln am Alter Markt schunkeln ist diesmal - nix. Aber Rheinland ohne Karneval - das geht nicht. Deshalb haben uns Bands und Büttenredner Grüße im Video geschickt. In dieser Folge: Die Bands Räuber, Fetzer und die Rhythmussportgruppe.

Wo sich vergangenes Jahr Karnevalisten schunkelnd in den Armen lagen, der „Dieter von hinten der Heidi an die Schulter“ packte, und man wusste, dass „die Sterne funkele“, heißt es in diesem Jahr: „Bye, bye my Love“, bye, bye Karneval. Auch wenn die meisten Menschen wohl verstehen, warum in diesem Jahr auf das wilde Treiben verzichtet werden muss, blutet so manchem Karnevalisten das Herz. Darum haben wir uns etwas einfallen lassen und zahlreiche Größen aus dem Karneval angefragt, ob sie unseren Lesern diese Zeit der Tristesse nicht ein wenig verschönern können.

In unserem neuesten Video senden die Mitglieder der Band Räuber jecke Grüße. Auch wenn für die Kölner diese Session genauso flach fällt, wie für alle anderen Künstler, konnten sie zumindest für einen Fernseh-Dreh einmal Vollgas geben. An diesem Tag wurden alle Bandmitglieder negativ auf das Corona-Virus getestet. Daher konnten auch alle zusammen in unserem Video ihren Bestseller „Wenn et Trömmelche jeiht“ performen. Viel Spaß beim Ansehen des Videos!

Erreicht hat uns auch der musikalische Video-Gruß der Rhythmussportgruppe, die mit Sporttriktots, Turnhose und Blasmusik gute Laune verbreitet. Die acht jungen Männer haben sich während ihres Studiums an der Robert-Schumann-Hochschule kennen gelernt und touren seit ihrer Gründung von Jazz Festivals zu Karnevalsfeiern.

In ihren selbst designten Sportklamotten animieren sie ihr Publikum dazu, Kniebeugen, Liegestützen und rhythmische Koordinations-Übungen zu machen. Deswegen nennen sie ihre Auftritte, für die sie lange „trainieren“, auch „Spiele“. Damit ist jetzt erst mal Schluss, Sportübungen tun in der aktuellen Situation aber auch ganz gut - vielleicht hilft das Video, in dem sie den rhythmischen Song Glanz und Gloria performen. Viel Spaß dabei!

Einen weiteren Video-Gruß sendete uns Josef Kollenbroich im Namen der Band De Fetzer aus Düsseldorf. Ihre ersten Auftritte hatte die rheinländische Karnevalsband übrigens im Jahr 1976. Der erste Vorstellabend fand in Neuss im Haus Reuschenberg statt. Auftritte in Kaarst, Delhoven, Straberg, Neuss, Viersen und natürlich Nievenheim, dem Gründungsort, folgten. Im Mai 2020 gab die Band bekannt, dass die Session 2022 ihre letzte sein wird. Daher freuen wir uns natürlich einmal mehr über die aufmunternde Worte. Viel Freude beim Ansehen des Videos!

Ob Büttenredner, Sänger oder jecke Bands: Von den Swinging Funfares über Anne Vogd und die Räuber bis hin zu „Willi und Ernst“ und De Fetzer haben viele mitgemacht, um unseren Lesern doch noch ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und den ein oder anderen am Homeoffice-Platz zu jecken Tönen schunkeln zu lassen.

In diesem Sinne wünschen wir allen Karnevalisten im Rheinland und auf der ganzen Welt: Helau, Alaaf, Halt Pohl und macht et joht.