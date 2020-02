Karneval 2020 in NRW : So bunt feiert die Region Rosenmontag

Düsseldorf Düsseldorf und Köln punkten mit politischen Mottowagen und Superlativen. Ganz viel Herzblut steckt aber auch in den zahlreichen kleineren Zügen, die am Rosenmontag durch die Städte und Dörfer zogen. Ein Überblick.

In Düsseldorf hatte sich der Rosenmontagszug pünktlich in Bewegung gesetzt. Fast 12.000 Menschen waren in den Fußgruppen und auf den Wagen mit dabei. Sogar der Regen hatte pünktlich zum Zugbeginn aufgehört. Mit 131 Wagen, 90 Fußgruppen und 24 Musikkapellen war der Zug mehr als fünf Kilometer lang - länger als die vier Kilometer lange Strecke. Für die vielen Hunderttausend Narren an der Wegstrecke waren rund 250 Tonnen Kamelle im Gepäck.