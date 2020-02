Kostenpflichtiger Inhalt: Inklusion im Karneval : Ein besonderer Prinz

Foto: Anne Orthen (ort) 10 Bilder Prinz Kai I. ist Karnevalsprinz mit Autismus.

Frechen Kai I. ist Karnevalsprinz in Frechen-Bachem, einem Vorort von Köln. Der 17-jährige Autist wird dabei von seiner Mutter als Prinzessin begleitet. Sie wollen zeigen, was Menschen mit Handicap leisten können, wenn man sie nicht versteckt, sondern stattdessen in die erste Reihe stellt.