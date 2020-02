Sonntag, 23. Februar 2020

Kappessonntagszug in Neuss

Kappes ist der rheinische Ausdruck für Weißkohl. Ihm wird in Neuss jedes Jahr sogar ein ganzer Karnevalsumzug gewidmet, an dem rund 3000 Narren teilnehmen, wurde früher doch tatsächlich Sauerkraut und Kohl im Zug geworfen. Um 13 Uhr startet der Zug auf der Oberstraße und führt von dort einmal durch die Neusser Innenstadt. Am Zeughaus werden anschließend die schönsten Wagen und Fußgruppen prämiert.

Kö-Treiben in Düsseldorf

Wem es an Altweiber in der Altstadt etwas zu heftig zugeht, der kann sich am Sonntag in das Getümmel auf der Kö stürzen. Sehen und gesehen werden heißt es auf der Prachtmeile auch an diesem Tag, der ein weniger bekannter Höhepunkt des Straßenkarnevals ist. Ab 11.11 Uhr treffen sich Familien und Freundesgruppen kostümiert auf dem Prachtboulevard. Die meisten haben Musik und Verpflegung in Bollerwagen dabei.

Lichterzug in Langenfeld

Ein echter Geheimtipp: In Lan­gen­feld-Reus­rath ziehen die Narren bei Ein­bruch der Dun­kel­heit mit elek­trisch be­leuch­te­ten, fan­ta­sie­vol­len Wa­gen durch die Stra­ßen von Langenfeld-Reusrath. Auch die Zuschauer sind eingeladen, Leuchtmittel mitzubringen oder am Kostüm zu befestigen. Ei­ne wei­te­re Be­son­der­heit ist auch ihr Ruf: „Helaaf“ heißt es hier an der Gren­ze zwi­schen Düs­sel­dor­f und Köln. Der Lichterzug startet um 18.11 Uhr am Reusrather Platz und führt dann rund zwei Kilometer lang durch die Insektensiedlung. Anschließend gibt es eine After-Lichterzug-Party.

Kinderkarnevalszug in Duisburg-Hamborn

Der Zug in Duisburg-Hamborn gilt als der größte Kinderkarnevalszug Europas. Rund 300.000 Zuschauer verfolgen jedes Jahr den Zug der Kleinsten mit rund 800 Mitwirkenden. Die Stars des Zuges sind natürlich der Duisburger Kinderprinz Kevin II. und Prinzessin Gina I.. Los geht es um 14.11 Uhr auf dem Altmarkt. Dann geht es über Allee- und Richterstraße die Duisburger Straße entlang in Richtung Marxloh.

Karnevalsumzug in Leverkusen

Wer am Sonntag im Rheinland einen Karnevalszug besuchen will, hat in Leverkusen die Gelegenheit. Um 13.33 Uhr startet der Zoch mit 1700 Teilnehmern unter dem Motto „Mir all sin Leverkusen“. Wegen einer Baustelle wird die Lichstraße ausgespart. Aufgrund des parallel stattfindenden Fußballspiels ist mit Behinderungen im Stadtverkehr zu rechnen, kostenfreie Parkplätze stehen nicht zur Verfügung. Es wird dringend geraten, auf öffentliche Verkehrsmittel auszuweichen.