Spotify Diese Karnevalsplaylist darf auf keiner jecken Party fehlen

Jedes Jahr gibt es zahlreiche Neuerscheinungen im jecken Musik-Business. Ohne die passende Musik wäre die fünfte Jahreszeit schließlich nicht halb so schön.

Jede Karnevalsband würde natürlich gerne selbst für den meistgespielten Sessionshit sorgen. Doch es sind gar nicht immer die neuesten Lieder, die die Jecken zum Schunkeln bringen. Wir haben uns in der Redaktion einmal umgehört und festgestellt: Die Mischung macht's! Im Folgenden finden Sie die persönlichen Empfehlungen unserer Redakteure. Und hier geht es zur ultimativen Karnevalsplaylist mit 65 Top-Songs zum Abspielen .