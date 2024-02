Terrorgefahr im Rheinland Reul kündigt „massive Polizeipräsenz“ an Karnevalstagen an

Auch in Köln will man mit mehr als 1500 Polizisten, 200 Ordnungsamt-Mitarbeitern und mehr als 1000 privaten Sicherheitskräften den Ansturm an den Karnevalstagen lenken. Insbesondere an Weiberfastnacht werde das Ordnungsamt „mit Mann und Maus“ unterwegs sein, wie der Leiter des Kölner Ordnungsdienstes, Thomas Frenzke, sagte. Der Einsatzleiter der Polizei, Martin Lotz, betonte, wie schon am 11.11. werde die Synagoge am Rande des Partyviertels in der Roonstraße wieder durch Gitter besonders gesichert. Spezielle Sicherheitsmaßnahmen rund um den Kölner Dom so wie an Weihnachten, als es eine Terrordrohung gegeben hatte, seien nach jetzigem Stand nicht nötig. Mehr zum Sicherheitskonzept für den Kölner Karneval finden Sie hier. In Köln bietet zudem die Initiative Edelgard Mädchen und Frauen, die sexuell belästigt, genötigt oder bedroht werden, Hilfe an. Die Beraterinnen sind an den tollen Tagen meist auch bis in die Nacht erreichbar.