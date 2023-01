Karneval in NRW Helau, Alaaf oder Breetlook – so klingen die Narren in der Region

Über die Herkunft des „Helau" gibt es verschiedene Theorien. Zum einen soll „Helau" am Niederrhein ein Ruf der Hirten gewesen sein. Andere Sprachforscher leiten es von „Halleluja" ab. Es soll genutzt worden sein, um sich über die kirchliche Obrigkeit lustig zu machen. Während „Helau" fast in ganz Deutschland bekannt ist, wird „Alaaf" vor allem in der Region um Köln, Bonn und Aachen und in Teilen von Rheinland-Pfalz gerufen. „Helau" ruft man dort nur in Swisstal-Dünstekoven, um sich von den Nachbarstädten abzugrenzen. Aber auch im „Helau"-Gebiet gibt es ein paar Ausnahmen: In Odenkirchen ist der Schlachtruf „Alaaf" – obwohl Mönchengladbach zum „Helau"-Gebiet gehört. In Rommerskirchen ruft man als Grenzort zwischen den beiden Regionen „Alau!".