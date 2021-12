Tollitäten mit Durchhaltevermögen : Düsseldorfs Prinzenpaar hält tapfer an seiner Kürung fest

Düsseldorf Für die Karnevalisten haben sich die Ereignisse in dieser Woche überschlagen. Nach einem Spitzengespräch zwischen Land und Vereinen hagelt es Absagen. Das Prinzenpaar bewahrt die Ruhe – auch wenn es wieder in der Warteschleife ist.

Die Karnevalisten müssen gerade sehr starke Nerven bewahren. Kostenpflichtiger Inhalt Im Nachgang zur Verabredung zwischen der Landesregierung und den Vereinen, alle Indoor-Veranstaltungen abzusagen, jagt eine Stornierung die nächste. Vor allem das Prinzenpaar Uasa Katharina Maisch und Dirk Mecklenbrauck, das am 6. Januar nach langer coronabedingter Wartezeit endlich gekürt werden sollte, hängt nun wieder in der Luft.

Deren Inthronisierung ist erst einmal ausgesetzt, zumindest ideell gibt das Comitee Düsseldorfer Carneval (CC) den beiden das Zepter in die Hand – insofern, als dass „sie uns nun sagen sollen, wie sie weitermachen wollen“, sagt CC-Geschäftsführer Hans-Jürgen Tüllmann. „Alles ist denkbar. Die beiden sollen sich überlegen, was sie am liebsten hätten. Viele Optionen sind möglich.“

Er habe die Absage des 19. November – das Ursprungsdatum der Kürung – als schlimmer empfunden, sagt Prinz Dirk. „Die Lust und die Idee sind für uns noch nicht gestorben.“ Gleichwohl stehe es gerade in den Sternen, wie es weitergehen könne, meint Maisch. „Wir müssen uns ganz in Ruhe überlegen, wie wir weitermachen wollen. Es ist aber keine Rede davon, dass wir hinschmeißen. Wir wollen gekürt werden.“

Wie zu erwarten war, häufen sich die Absagen. So sagte etwa Dirk Kemmer, Präsident der Prinzengarde Rot-Weiss, laut eigenen Angaben alle Saalveranstaltungen ab wie Kostümsitzung, Kinderkarneval oder die beliebte Altweiber-Party und FedeFe im Steigenberger Parkhotel. „Unsere Planung für das große Garde-Biwak am 20. Februar am Rathaus laufen weiter. Zusätzliche Outdoor-Veranstaltungen sind gerade in Prüfung.“ Den Ball International verschob Rot-Weiss bereits in den Mai sowie die Brauhaus-Party Jeck em Fuchs in den April. Optimistisch blickt Kemmer auf das Frühjahr: „Zwischen 15. März und 29. Mai stehen schon 21 Termine für Auftritte im Kalender, neun sind noch offen. Die Garde Rot-Weiss wird zum Beispiel die Kürung des Tonnenbauernpaares im März begleiten.“