Karneval in Düsseldorf: Tonnengarde reist nach Köln : Altbier für das Kölner Dreigestirn

Karneval in Düsseldorf: Tonnengarde reist nach Köln

Dirk Mecklenbrauck (l.) mit designierter Venetia Uasa Katharina Maisch bei der Vorstellung der beiden als neues Prinzenpaar im Sommer 2020. Jetzt zog es den Prinzen in Spe nach Köln. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Ein Karneval wie er sonst nie war: Die Tonnengarde verteilte 200 Karnevals-Set, und ein paar davon gingen auf Wanderschaft in die verbotene Stadt: nach Köln.

Ein Zeichen für lebendiges Winterbrauchtum in Corona-Zeiten wollte am Samstag die traditionsreiche Tonnengarde setzen: Zahlreiche Helfer verteilten im Laufe des Nachmittages rund 200 Karnevals-Sets an die Mitglieder der Tonnengarde. Die bis zur Haustür beförderten Taschen enthielten zum Beispiel die neue Ordensbrosche, das druckfrische Sessionsheft, Mund- und Nasenschutz-Masken sowie Spezialitäten der Altbier-Manufaktur Schumacher, der Edel-Brennerei Schmittmann und der Traditionsbäckereien Hinkel und Puppe.