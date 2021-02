Karneval in Düsseldorf: Zwei Freundinnen starten lustige Aktion : Bananen und Helau-Rufe im Hafen

„Alles Banane“: Christin Dieckmann (l.) und ihre beste Freundin Daniela Poggemann los. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Zwei jecke Mädels wollten sich ihr Altweiber nicht nehmen lassen. Mit Bananen im Kinderwagen und Karnevalshits aus der Musikbox zogen die Freundinnen inklusive Baby Charlotte los und hatten wie sonst auch ihren Spaß.

Christin Dieckmann (35) und ihre beste Freundin Daniela Poggemann (32) sind große Karnevalsfans. Dass Corona den beiden in diesem Jahr einen Strich durch die Rechnung machte, finden sie zwar ärgerlich, aber säuerlich in der Ecke hocken, ist nicht ihr Ding. Dann doch lieber auf eine wortwörtlich süße Variante setzen. Mit „Alles Banane“ traten die beiden jungen Frauen an Altweiber die Flucht nach vorne an und und machten sich auf den Weg von Hamm in den Medienhafen. Mit dabei Christins Tochter Charlotte (drei Monate), Danielas Nachwuchs kommt in einem Monat zur Welt. „Ich fühle mich, obwohl ich hochschwanger bin, topfit“, sagte sie auf der doch eher leeren Hammer Dorfstraße. Einige witzige Kommentare erhielten sie dann doch, Autos fuhren wohlwollend hupend an ihnen vorbei.

Im Vorfeld hatte Christin Dieckmann Bananen-Kostüme für sich und ihre Freundin gebastelt – in knalligem Geld, mit Hut. Der Kinderwagen war mit Ballons und Papp-Bananen verziert, eine Mini-Musikbox mit Karnevalshits lief. „Ich habe vorhin noch meinen Liebsten zum Diskounter geschickt, um Bananen zu kaufen, die wir statt Kamelle schmeißen können. Fast 50 Stück müssten es sein.“ Die Überraschung für Daniela war gelungen. „Ich kam vorhin zu Besuch nach Hamm, ich wohne ja in Unterbilk, weil wir uns einen Online-Kurs für Baby-Massage anschauen wollten, und da schob Christin den Kinderwagen ins Wohnzimmer und sagte: ‚Jetzt kann es losgehen.’“ Normalerweise wären die beiden in die Altstadt wie die Jahre zuvor. „Wir sind schon richtig jecke Mädelns, obwohl wir ja gar keine gebürtigen Düsseldorfer sind“, sagte Daniela. „Wir kommen nämlich aus dem Münsterland, kennengelernt haben wir uns über unseren Arbeitgeber, eine Bank.“ Christin ergänzte: „Aber nach 15 Jahren in Düsseldorf fühle ich mich wie eine echte Düsseldorferin. Und der Karneval hier ist einfach das Größte.“ Dass sie am 11.11. geboren wurde, habe auch deutlich zur Karnvalsbegeisterung beigetragen.

Das Altweiber-Happening der beiden war auch eine kleine und sicher ungewöhnliche Babyparty, da Danielas Kind bald bekommen wird. Eine gute Stunde Umzug durch den Medienhafen, wo sie ihre Bananen loswerden wollten, hatten sie veranschlagt. „Lange macht das meine kleine Charlotte nämlich nicht mit“, sagte Mama Chrisitin. „Da können wir nur dieses kleine Zeitfenster nutzen, aber immerhin.“ Und statt „Düsseldorf Helau!“ liefen sie „Banane Helau“ rufend durch die Straßen und sangen die jecken Hits mit.

Ein bißchen was zu Tragen hatte Christin auch, während Daniela den Wagen schob: „Charlotte mag zurzeit den Kinderwagen nicht, und ich muss sie im Tuch tragen. Das wird auf die Dauer auch ein wenig schwer, muss ich sagen.“ Vor einem Jahr hatte sie gerade erfahren, das sie schwanger war. Da fuhren die Freundinnen noch nach Köln zu einer Karnevals-Party in der Arena. „Wir waren als Schokodrops verkleidet, und ich erzählte den Leuten, dass ich gerade eine Zahn-OP hatte und daher keinen Alkohol trinken würde, da wusste ich ja gerade mal seit einer Woche, dass ich ein Kind erwarte.“