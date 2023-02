Karneval 2023 So feierten Düsseldorf und Köln Altweiber

Am Nachmittag lichtet sich das Gedränge auf der Zülpicher Straße, der einsetzende Regen treibt die Narren auseinander – und in die vielen Kneipen ringsum, vor denen sich lange Schlangen bilden. Wer es nicht ins Trockene schafft, feiert an anderer Stelle in der Stadt; etwa auf dem Heumarkt oder den Uni-Wiesen – und macht das Beste daraus: Unter freiem Himmel ist immerhin viel mehr Platz zum Tanzen. Doch bei aller Lebensfreude – einige Karnevalisten übertreiben es auch in diesem Jahr. Schon am Mittag meldet die Kölner Polizei viele stark alkoholisierte Jugendliche. Einige hätten auch ärztliche Hilfe benötigt, sagte ein Polizeisprecher. Es habe auch einige Auseinandersetzungen gegeben – alles in allem feiern die Jecken in Köln aber friedlich.