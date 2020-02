Top-Tipps für den Karneval in Düsseldorf : So kommen die Narren optimal durch die Session

Wie 2019 werden Tausende von Narren am Rosenmontag in Düsseldorf erwartet. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Darauf sollten die Jecken unbedingt achten – alles Wissenswerte rund um die wichtigsten Umzüge und großen Feiern in der Landeshauptstadt.

Der Karneval nimmt jetzt langsam Fahrt auf. Top-Höhepunkte warten auf die Narren, außerdem gibt es hilfreiche Tipps.

Altweiber Am Donnerstag geht es richtig los: Pünktlich um 11.11 Uhr stürmen die Möhne das Rathaus. Dann folgt ein Bühnenprogramm bis in den Nachmittag. Gleichzeitig findet eine Altweiber-Party mit tollen Darbietungen, gute Stimmung und närrischer Atmosphäre auf dem Carlsplatz statt.

Nachwuchs Am Samstag (22. Februar) werden wieder Tausende Besucher den Kinder- und Jugendumzug begleiten. Dieser startet um 14 Uhr am Görres-Gymnasium an der Königsallee 57 und führt auch durch die Altstadt.

Königsallee Am Sonntag (23. Februar) herrscht wieder das beliebte Kö-Treiben. Kostümierte Jecken flanieren mit Kind, Kegel und Bollerwagen über die Königsallee. Den ganzen Tag über wird bei jecker Musik auf der Kö gefeiert.

Grande Finale Das ist der Rosenmontagszug am 24. Februar. Alle Düsseldorfer Vereine nehmen am großen Umzug durch die Innenstadt teil – über 5000 Jecken mit bunten Wagen und tollen Kostümen werden zu sehen sein. Dazu regnet es tonnenweise Kamelle. Beginn ist gegen 11.30 Uhr.

Erweiterter Fahrplan Die Narren feiern, die Rheinbahn fährt: Von Altweiber bis Karnevalssonntag sind viele Busse und Bahnen in dichterem Takt und bis spät in der Nacht unterwegs. Alle Infos unter www.rheinbahn.de.

Museen An Weiberfastnacht öffnen nur der Aquazoo sowie das NRW-Forum. Am Karnevalssonntag haben dann mehrere Museen auf. Am Rosenmontag bleiben alle geschlossen.

Scherbenfreie Altstadt Auch in diesem Jahr soll in der Düsseldorfer Altstadt der Straßenkarneval scherbenfrei gefeiert werden, und zwar an Altweiber, Karnevalssonntag und am Rosenmontag. Es wird Einlasskontrollen an den Rändern der Altstadt geben. Die Aktion ist seit zehn Jahren erfolgreich.