Viel los in NRW : Karneval und Bundesliga – die erste Bilanz der Nacht

Foto: Bretz, Andreas (abr) 32 Bilder So feiert Düsseldorf den Sessionsauftakt 2022

Düsseldorf Die Polizei in NRW blickte im Vorfeld mit einiger Sorge auf die Nacht von Freitag auf Samstag. Neben dem Karnevalsauftakt standen brisante Fußballspiele in Düsseldorf und Mönchengladbach an. Die erste Bilanz.

In Düsseldorf und Mönchengladbach ist die Polizei zufrieden mit dem Verlauf der Nacht. Es gab keine besonderen Vorkommnisse, weder im Zusammenhang mit der Sessionseröffnung noch mit den Bundesligaspielen in beiden Städten, wie die Polizeisprecher auf Anfrage unserer Redaktion sagten.

Foto: dpa/Thomas Banneyer 26 Bilder Karnevalsauftakt am 11.11. in Köln

In Köln hatte die Polizei erwartungsgemäß dennoch einiges zu tun – wie zu Karneval üblich. Bis 22 Uhr schrieb die Polizei in der Domstadt 71 Strafanzeigen, viele wegen Körperverletzungsdelikten sowie Taschendiebstahl und Sexualstraftaten.

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung unter mehreren Männern erlitt ein 27-jähriger Mann im Hiroshima-Nagasaki-Park einen Messerstich in den Rücken. Der Mann wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

In Düsseldorf wurde die Niederlage des Zweitligisten Fortuna gegen Kaiserslautern vom Fehlverhalten einiger Heimfans überschattet, die nach der späten Niederlage den Platz stürmten. Mehr dazu lesen Sie hier.

