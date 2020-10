Top-Locations hoffen noch auf Alternativen : Millionenverluste durch Mangel an Feiern

Den Hoppeditz-Ball wie hier im Schlösser Quartier Bohème wird es dieses Jahr nicht geben. Foto: Jana Bauch (jaba)

Düsseldorf Mancher Location droht ein gewaltiges Minus, sollten nicht doch noch alternative Karnevals-Partys stattfinden. Neuste Entwicklungen machen Hoffnung.

In die Diskussion um die aktuelle Session ist erneut Bewegung gekommen. Wie das Comitee Düsseldorfer Carneval (CC) ankündigte, wird es nun doch einige große Events in der Landeshauptstadt geben. Die Betreiber von Düsseldorfs Top-Karnevals-Locations atmen ein wenig auf. Die Hoffnung ist groß, dass auch hier doch einige Feiern im Rahmen der Corona-Maßnahmen stattfinden können, nachdem die beispielsweise großen Bälle bereits ersatzlos gestrichen sind.

So berichtet etwa Mathias Busch, Chef des Hotels Hilton in Golzheim, dass ihn die Absagen des Balls International (Prinzengarde Rot-Weiss) und des Prinzenballs (Prinzenclub) hart getroffen hätten. „Rot-Weiss zum Beispiel arbeitet fieberhaft an Alternativen, ich bin zuversichtlich. Trotzdem bedeuten die Karnevals-Absagen für uns insgesamt einen Umsatzverlust von einer halben Million Euro“, sagt Busch. Dutzende Sitzungen würden für die aktuelle Session wegfallen, unter anderem auch der Ball der Gesellschaft Reserve. „Ein Drama“, sagt Busch. Klauseln im Vertrag gebe es nicht, die Veranstaltungen seien auf 2021/2022 verschoben.

Im Steigenberger Parkhotel an der Königsallee veranstaltet Rot-Weiss jedes Jahr zwei Top-Veranstaltungen: die Altweiber-Party und Fe-de-Fe. Jeweils bis zu 1150 Narren feiern mit, wie Direktor Carsten Fritz sagt: „Der Verlust durch die Absagen geht in die Hunderttausende.“ In Regress nimmt auch das Steigenberger die Karnevalisten allerdings nicht. Auch hier werden die Veranstaltungen einfach um ein Jahr geschoben, die Tickets behalten ihre Gültigkeit. Hotelchef Fritz ist klar: „Wir müssen alle komplett umdenken, aber man kann auch nicht gar nichts machen. Insofern finde ich es gut, dass es Gespräche mit Rot-Weiss und dem CC gibt, was sonst eventuell an Veranstaltungen stattfinden kann.“

Das Maritim am Flughafen ist unter den Narren bekannt und beliebt für Bälle wie den Frackzauber, den mehrere Vereine präsentieren, und die große AVDK-Sitzung. „Das ist nun alles auf nächstes Jahr verschoben“, sagt Direktor Jens Vogel, der betont, in seiner 40-jährigen Laufbahn noch nie eine solche Situation erlebt zu haben. „Mit dieser gewaltigen Krise wie durch Corona hat wohl niemand gerechnet.“ Der Verlust durch die Absagen beträgt gut eine Viertel Million Euro. „Das ist sehr schade, aber ich muss auch zugeben, dass Karneval für uns tatsächlich nur eine Ergänzung zum Geschäft mit großen Kongressen oder Tagungen ist.“ Geschäftskunden wie Messegäste erhalten Vogel zufolge selbstredend Stornierungen, „aber bei den Karnevalisten machen wir das nicht“. Neben der Wahrung des guten Verhältnisses mache das Maritim den größten Umsatz am Veranstaltungstag selbst – unter anderem mit dem Verzehr.

Diese neuen Pläne dürften die Chefin der Rheinterrasse, Mar­gret Stockheim, freuen: Das CC will Prinz und Venetia am 14. November im Rathaus küren lassen und dann im Rheingoldsaal in der Rheinterrasse weiterfeiern. Rund 30 Karnevals-Veranstaltungen stünden in ihrem System, sagt Stockheim, die in der Rheinterrasse mehrere verschiedene Räume zu bieten hat. Der Böse-Buben-Ball des Prinzenclubs mit 3000 Gästen ist bereits abgesagt. Ihr Verlust könnte in die Million gehen, fände nichts an jecken Events statt, wie Stockheim sagt. Die Gespräche mit den Karnevalisten würden laufen und seien intensiv.

Der Chef des Schlösser Quartier Bohème (SQB), Torsten te Paß, „wird schon keinen Karnevalisten verprügeln, wenn Veranstaltungen abgesagt werden“. Brauchtum sei wichtig und ein gutes Miteinander, wie er sagt. Seine Location mit diversen Nutzungsmöglichkeiten inklusive Restaurant hat zurzeit noch geschlossen. Zahlen zum Verlust will te Paß nicht nennen, „aber Fakt ist, dass allein an den fünf dollen Tagen bei uns die Hölle los ist, das tut uns schon weh, dass zum Beispiel der Hoppeditz-Ball hier nicht stattfinden kann“. Auch te Paß ist mit allen für ihn relevanten Vereinen im Gespräch, um über Alternativen zu beraten.