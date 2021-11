Steigende Corona-Zahlen : So gehen die Karnevalisten mit der Prinzenpaarkürung um

Zu Ehren der Symbolfigur des Düsseldorfer Karnevals verlieh die Hoppediz-Wache ihren Orden an das Hoppeditz-Denkmal. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Corona nimmt auch in Düsseldorf eine brisante Entwicklung, am Sonntag lag die Inzidenz über 200. Die Karnevalisten planen von Tag zu Tag – was bedeutet das für die Prinzenpaarkürung am kommenden Freitag?