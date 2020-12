Düsseldorfer Kinder-Narren: Sport und Freunde sehen wäre schön : Den Hoheiten der Düsseldorfer Originale fehlen die Freunde

Düsseldof Eigentlich wäre das Kinderprinzenpaar Tom I. und Lily gerade viel unterwegs – doch Karneval fällt aus. Die beiden erzählen, was sie stattdessen machen.

Wir sind schon traurig über die Verschiebung unserer Prinzenpaarkürung in den April nächsten Jahres und noch mehr, dass es in diesem Jahr keine reguläre Session geben wird. Aber natürlich steht die Gesundheit der Menschen im Vordergrund und ist viel wichtiger als unser Karneval . Daher wurde unsere Amtszeit als Kinderprinzenpaar bei den Düsseldorfer Originalen glücklicherweise auch auf zwei Jahre verlängert. Ähnlich wie bei unserem großen Prinzenpaar Dirk und Uasa.

Tom In meinem Heimatstadtteil Lohausen lässt es sich auch zur Corona-Zeit gut aushalten. Die Menschen hier halten sich an die Regeln und sind eigentlich sehr unaufgeregt. Mir fehlt aber der Sport, ich spiele Fußball beim SV Lohausen in der C1-Mannschaft. In meiner Schule, der Toni-Turek-Realschule, halten sich auch alle an die Anordnungen und tragen Maske.