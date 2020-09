CC plant für Düsseldorf neues Konzept : Hoppeditz-Erwachen per Live-Stream miterleben

Das war 2020: Tom Bauer als Hoppeditz auf dem Rathausplatz Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Eine Beratungsrunde jagt die nächste: Am Montagabend versammelten sich Düsseldorfs Top-Karnevalisten, um über die nächsten Schritte zu beraten. Auf der Agenda: Das Hoppeditz-Erwachen und die Bitte an die Bevölkerung, am 11.11. nicht zum Rathaus zu kommen. Stattdessen gibt es einen Live-Stream für zu Hause.

Nach der Absage der klassischen Karnevals-Veranstaltungen in NRW will das Comitee Düsseldorfer Carneval (CC) den Sessionsauftakt am 11.11. in völlig neuer Form gestalten. „Fest steht, dass wir unsere ursprüngliche Idee, den Hoppeditz im Beisein von etwas 500 Jecken auf dem Rathausplatz erwachen zu lassen, nicht werden durchführen können“, sagte CC-Vizepräsident Stefan Kleinehr am Montagabend vor den Präsidenten der angeschlossenen Vereine im Schützenhaus Eller. Fest stehe allerdings auch, dass das CC unbedingt an dieser 150 Jahre alten Tradition festhalten wolle.

Das neue Konzept sieht vor, den Hoppeditz im Außenbereich des Rathauses – idealerweise im Innenhof – aus seinem Senftopf klettern und seine Rede halten zu lassen. Dazu wolle man unter Beachtung eines Hygienekonzepts neben dem Oberbürgermeister und dem CC-Präsidenten Michael Laumen nur die Präsidenten der CC-Vereine einladen. Die Idee müsse noch mit der Stadt abgestimmt werden, sagt Kleinehr. „Dabei hoffen wir natürlich auf das Entgegenkommen und die Unterstützung unseres Oberbürgermeisters.“