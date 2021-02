Karneval in Düsseldorf: Tulpen für die Narren am Carlsplatz : 1111 Strüssje und Konfettiregen auf dem Carlsplatz

Karneval in Düsseldorf: Tulpen für die Narren am Carlsplatz

Die Prinzengarde Blau-Weiss verteilte am Samstag 1111 Tulpen auf dem Carlsplatz. Foto: Blau-Weiss

Düsseldorf Ein Hauch von Karneval wehte am Samstag über dem Carlsplatz: Mit Tulpen und Konfettiregen überraschte die Prinzengarde Blau-Weiss die Besucher des Marktes.

Am Samstag überraschte die Prinzengarde Blau-Weiss die Marktbesucher auf dem Carlsplatz. Mit 1111 Strüssje und immer wieder Konfettiregen unterhielt die Prinzengarde Blau-Weiss von 11.11. Uhr an bis in die Mittagszeit die zahlreichen Marktbesucher. Bei klirrender Kälte und strahlendem Sonnenschein entwickelte sich außerdem das eine oder andere Pläuschchen mit den Mitgliedern des Traditions-Vereins.