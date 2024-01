Bürgerhalle Coesfeld Ministerpräsident Wüst verleiht Karnevalsorden an Kinderprinzenpaare

Regierungschef trifft auf junge Narren – Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat am Montag (29. Januar) in Coesfeld Kinderprinzenpaaren und Kinderdreigestirnen den Karnevalsorden des Landes überreicht. Das Foto zeigt Wüst beim Gruppenfoto mit einem Kinderprinzenpaar in der Bürgerhalle Coesfeld.