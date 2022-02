ÖPNV : So fahren Busse und Bahnen an Karneval 2022

Düsseldorf In festgelegten Brauchtumszonen dürfen Jecken dieses Jahr wieder gemeinsam feiern. Deswegen gibt es einige Fahrplanänderungen beim ÖPNV in Köln. Eine Übersicht.

Nachdem die Jecken vergangenes Jahr wegen der Corona-Pandemie auf Karneval verzichten mussten, darf 2022 wieder gefeiert werden. Städte wie Düsseldorf haben bestimmte Gebiete für die Zeit von Weiberfastnacht (24. Februar) bis Veilchendienstag (1. März) zu sogenannten Brauchtumszonen erklärt. In Köln gelten die Regelungen für das gesamte Stadtgebiet.

Damit die Karnevalsfans die betreffenden Zonen sicher erreichen, haben die Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) ihren Fahrplan für den ÖPNV angepasst. In Düsseldorf dagegen fahren alle Busse und Bahnen der Rheinbahn normal nach Fahrplan.

In Köln gilt während der Karnevalstage Folgendes:

Die KVB hat angekündigt, dass die Gleistrasse am Donnerstag, 24. Februar, zwischen Zülpicher Platz und Barbarossaplatz eingezäunt wird. Ab etwa 9 Uhr halten die Züge der Linien 12 und 15 nicht mehr an der Haltestelle „Zülpicher Platz“, sondern fahren in beiden Richtungen bis zur Haltestelle „Rudolfplatz“ beziehungsweise „Barbarossaplatz“ durch. An der Haltestelle „Barbarossaplatz“ wird ein zusätzlicher Bahnsteig für die Bahnen der Linie 16 und 18 aufgebaut. Die Fahrgäste können hier aussteigen und die neuen Fahrgäste werden am nächsten, regulären Bahnsteig aufgenommen.

Zudem sind an Weiberfastnacht mehr Züge und Busse in Köln im Einsatz. Die meisten Linien fahren bis 23 Uhr im Zehn-Minuten-Takt, im Anschluss bis 2.15 Uhr im 15-Minuten-Takt und anschließend im 30-Minuten-Takt. Zudem gibt es für einige Linien weitere Änderungen:

Linie 1: Am Nachmittag gibt es zusätzliche Verstärkerfahrten im Fünf-Minuten-Takt. Zwar wird es in diesem Jahr keine Veranstaltung auf dem Heumarkt geben, trotzdem kann es bei kritischen Situationen gegebenenfalls zu einer polizeilichen Sperrung der Haltestelle„Heumarkt“ kommen, die Bahnen fahren dann ohne Halt durch.

Linie 7: Sie fährt im Zehn-Minuten-Takt zwischen Zündorf und Moltkestraße bis 23 Uhr, bis 2.15 Uhr im 15-Minuten-Takt und ab Moltkestraße bis Frechen im 30-Minuten-Takt. Im Nachverkehr fahren die Bahnen der Linie im 30-Minuten-Takt zwischen Moltkestraße und Zündorf.

Linie 9: Die Bahn fährt im Zehn-Minuten-Takt bis 23 Uhr, im 15-Minuten-Takt bis 3 Uhr, dann im 30-Minuten-Takt. Ab 8.30 Uhr wird die Zülpicher Straße zwischen Dasselstraße/Bahnhof Süd und Zülpicher Platz gesperrt. Zwischen 8.30 und 23 Uhr wird die Linie 9 deswegen ab der Haltestelle „Neumarkt“ über die Aachener Straße/Gürtel bis zum Hermeskeiler Platz und zurück umgeleitet. Im Streckenabschnitt zwischen „Hermeskeiler Platz“ und „Universitätsstraße“ werden Gelenkbusse der Linie 109 als Ersatzverkehr eingesetzt. Der Bus fährt ab der Mommsenstraße. Ab 23 Uhr gibt es zusätzliche Fahrten zwischen Aachener Straße/Gürtel und Ostheim.

Linie 15: Sie fährt im Fünf-Minuten-Takt bis 23 Uhr, im 15-Minuten-Takt bis 2.15 Uhr und anschließend im 30-Minuten-Takt zwischen zwischen Chorweiler und Ubierring. Zusätzlich gibt es eine Überlagerung im 30-Minuten-Takt zwischen Wilhelm-Sollmann-Straße und Ubierring.

Linie 16: Die Bahn fährt verdichtet im Zehn-Minuten-Takt bis 23 Uhr zwischen Niehl und Wesseling und im 15-Minuten-Takt bis 3 Uhr. Von 10 bis 4.30 Uhr wenden die Bahnen der Linie 16 von Niehl kommend an der Haltestelle „Ubierring“ und fahren von dort zurück. Im südlichen Streckenverlauf pendelt die Linie 16 in dieser Zeit zwischen der unterirdischen Haltestelle Severinstraße und Bonn beziehungsweise Wesseling. Auf den Bahnsteigen der oberirdischen Haltestelle „Chlodwigplatz“ kann man nicht einsteigen. Die geänderte Linienführung führt dazu, dass am Chlodwigplatz in Richtung Innenstadt alle fünf Minuten eine nahezu leere Bahn der Linien 15 und 16 vom Ubierring aus einfährt. Es muss niemand aussteigen, alle wartenden Fahrgäste können aufgenommen werden und die Bahnen ihre Fahrt zügig fortsetzen.

Linie 17: Sie fährt lediglich bis 10 Uhr und wird danach eingestellt. Stattdessen ist die Linie 16 hier im Einsatz.

Linie 18: Die Bahn fährt im Fünf-Minuten-Takt bis 23 Uhr nach Klettenberg, im Zehn-Minuten-Takt bis 23 Uhr nach Hürth Hermülheim, von 23 bis 2.15 Uhr im 15-Minuten-Takt nach Schwadorf und im 30-Minuten-Takt bis Bonn. Es gibt einen Nachtverkehr im 30-Minuten-Takt zwischen Thielenbruch und Schwadorf.

Die Busse der KVB fahren an Weiberfastnacht regulär. Je nach Bedarf und Verfügbarkeit werden zwischen 9 und 1 Uhr Zusatzbusse eingesetzt, teilt der Verkehrsbetrieb mit.

An Karnevalsfreitag (25. Februar) und -samstag (26. Februar) fahren die Busse und Bahnen in Köln nach dem Jahresfahrplan. Das gilt auch für Sonntag (27. Februar) und Rosenmontag (28. Februar), wobei an beiden Tagen ein zusätzlicher Nachtverkehr eingesetzt wird.

