Von Altweiber bis Aschermittwoch Die schönsten Karnevalsbilder aus Düsseldorf und Köln

Alaaf und Helau: In den rheinischen Karnevalshochburgen wird von Weiberfastnacht bis Veilchendienstag ausgelassen Straßenkarneval gefeiert - bevor am Aschermittwoch die Fastenzeit beginnt. Höhepunkt ist der Rosenmontag mit den traditionellen großen Festumzügen in zahlreichen Städten. Aber auch am Samstag und Sonntag sowie am Dienstag ziehen die Karnevalisten vielerorts durch die Straßen. An dieser Stelle finden Sie jeden Tag neue Bilder aus Köln und Düsseldorf.