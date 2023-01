Karneval 2023 Altweiber - Karneval im Zeichen der Frau

Der späteste überhaupt mögliche Termin ist der 4. März. Der Kontext der Terminlegung hängt mit dem Osterdatum zusammen. Das Osterdatum wiederum ist flexibel, weil in der Überlieferung der Ereignisse um die Geburt Jesu Christi kein genauer Tag festgelegt ist, sondern es lediglich um eine Zeit um das – wiederum vom Frühlingsvollmond abhängigen – Pessachfest der Juden ging. Die frühe christliche Kirche hat daraufhin im Konzil von Nicäa, das im Jahr 325 stattfand, eine trotz aller Flexibilität relativ feste Zeit festgelegt, in der Ostern – und damit auch Karneval – gefeiert werden. Das Osterdatum richtet sich demnach immer nach dem ersten Vollmond im Frühjahr. Der Ostersonntag ist dann der erste Sonntag nach dem ersten Frühjahrsvollmond. Die Berechnung setzt sich fort, indem man nun den 21. März als Beginn des Frühlings festgelegt hatte. Die Vollmond-Tage, die in dieser Zeit in Betracht kommen, sind im frühesten Fall der 21. März, im spätesten Fall der 19. April. Entsprechend gilt: Wenn der früheste Vollmondtag auf einen Samstag fällt, ist der früheste Termin für den Ostersonntag der 22. März. Umgekehrt gilt: Der letztmögliche Termin für den Ostersonntag ist der 25. April, da der 19. April in diesem Fall ein Montag wäre.