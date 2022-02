Iris Berben als Harlekin : Karnevalsorden in Aachen für „Ritterin Iris“

Aachen Die Aachener Karnevalisten vergeben den Orden wider den tierischen Ernst. Dieses Jahr ist es nicht wie sonst oft jemand aus der Politik - sondern Iris Berben. In ihrer Rede machte die Schauspielerin deutlich, wofür sie auch steht: Toleranz und Engagement.

Die Schauspielerin Iris Berben ist neue Ritterin des Aachener Karnevalsordens wider den tierischen Ernst: In einer persönlichen Rede zur Verleihung forderte Berben am Freitag mehr Macht für Frauen. „Als Vertreterin der IG Clowns, Schauspielerinnen und Wandernarren bin ich immer noch überrascht über meinen Ritterinnen–Schlag“, sagte sie angesichts der sonst meist männlichen und aus der Politik kommenden Ordensträger. Sie rief dazu auf, die Kulturszene zu unterstützen. In einem engen, rot-weißen Harlekinkostüm hielt Berben ihre Rede in einem Narrenkäfig. Sie verriet auch, dass sie als Teenager wegen einer Karnevalsparty von der Schule geflogen war.