Start der Karnevalssession : Kabelbinder um den Hals gezogen – sieben Festnahmen in Köln

Köln In Köln feierten Tausende den Auftakt der neuen Karnevalssession. Einige bekamen Platzverweise oder Strafanzeigen, die Polizei fahndet nach dem Täter einer Kabelbinder-Attacke. In Düsseldorf blieb es ruhig.

Zum Start der Karnevalssaison in Köln hat es mehrere gefährliche Angriffe auf Feiernde gegeben. Ein Unbekannter hat einem Karnevalisten von hinten einen Kabelbinder um den Hals gelegt und fest zugezogen. Ein Arzt im Sanitätszelt befreite den 22-Jährigen von dem Plastikband, wie die Polizei am Montagabend mitteilte. Bei ihren Ermittlungen zu der Tat am Nachmittag schilderte ein Sanitäter den Kriminalbeamten, dass es am frühen Vormittag einen ähnlichen Fall gegeben habe.

Im Fall des 22-Jährigen erklärte der Arzt den Polizisten, dass der Kabelbinder so fest um den Hals gezogen war, dass dadurch nach seiner Einschätzung die Durchblutung des Kopfes eingeschränkt war. Es sei eine erstzunehmende Straftat, die von gefährlicher Körperverletzung bis hin zu einem versuchten Tötungsdelikt gewertet werden könne, so die Polizei. Weitere Opfer und Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

Zwei junge Männer stehen im Verdacht, in Köln Steine und andere Baustoffreste von einem Hochhaus geworfen und damit einen Passanten verletzt zu haben. Einer der „Klumpen“ traf einen 18-jährigen Karnevalisten am Fuß, der dabei leicht verletzt wurde, wie die Polizei am Montag mitteilte. Polizisten nahmen zwei 17 und 19 Jahre alte Männer fest, die sich in dem Haus befanden. Sie sollen gegen 16 Uhr in Neustadt-Süd die Baustoffreste vom Dach des neunstöckigen Gebäudes geworfen haben.