Immmer mehr Influenza-Patienten in Kliniken Karneval treibt die Krankenstände in NRW

Düsseldorf · Die Praxen in NRW sind voller als zuvor: Von leichten Infekten über Norovirus-Fälle ist alles dabei, so Hausärzte. Immer mehr Influenza-Patienten müssen in die Klinik. Antibiotika-Säfte für Kinder sind laut Apothekerverband knapp.

17.02.2024 , 05:00 Uhr

Fröhliches Gedränge macht es Viren leicht. Foto: Anne Orthen (ort)

Von Antje Höning Leiterin der Wirtschaftsredaktion