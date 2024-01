Karneval in Köln Wirbel um Ausweichfläche für Weiberfastnacht

Wie in der vergangenen Session soll die Uniwiese im Kölner Kwartier Latäng auch an Weiberfastnacht wieder als Ausweichfläche genutzt werden, obwohl die 25.000 Quadratmeter große Grünfläche Landschaftsschutzgebiet ist. Die Stadt Köln hatte die Wiese zum Sessionsauftakt am 11.11.2023 mit Schutzplatten abdecken lassen – Müll und Glasscherben lagen aber massenweise in den Gebüschen und auf den Grünflächen rund um den benachbarten Aachener Weiher. Und auch die Uniwiesen und eine große Rasenfläche hin zur Luxemburger Straße wurden schwer in Mitleidenschaft gezogen. Das stört nicht nur Naturschützer, sondern vor allem auch Anwohner, die mit ihren Kindern oder Hunden auf die Grünflächen angewiesen sind.