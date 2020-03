Corona-Pandemie : Laumann unterstützt Hilferuf an die Chinesen

Stephan Pusch (l.) und Karl-Josef Laumann bei einer Pressekonferenz Ende Februar – kurz nach Bekanntwerden der ersten Coronafälle im Kreis Heinsberg. Foto: dpa/Federico Gambarini

Heinsberg In einem offenen Brief an Chinas Staatspräsident Xi Jinping bittet der Landrat des voM Coronavirus stark betroffenen Kreises Heinsberg um Amtshilfe. Die Volksrepublik möge medizinisches Material liefern. Unterstützung kommt dafür vonseiten des NRW-Gesundheitsministers.

Der Heinsberger Landrat Stephan Pusch hat sich mit einem Brief an die chinesische Staatsführung gewandt. Darin schreibt er mit Blick auf die knappe medizinische Schutzausrüstung: „In meiner Funktion als Landrat bitte ich daher die Volksrepublik China um Unterstützung.“ Auch sei ihm an einem fachlichen Erfahrungsaustausch mit chinesischen Medizinern gelegen. Und Pusch bringt eine Partnerschaft des Kreises Heinsberg mit der Provinz Wuhan ins Spiel.

„Das ist eine gute Sache“, lobte NR-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) den Brief seines Parteifreunds. Die Produktion der Schutzausrüstungen liege ohnehin vor allem in chinesischer Hand. Er könne den Landrat verstehen, was die Beschaffung von Schutzkleidung angehe. Auch die Länder und der Bund bemühten sich zurzeit intensiv, weitere zu beschaffen. „Die Situation ist zurzeit in ganz Deutschland gleich.“ Eigentlich sei nichts auf dem Markt. Der Kreis Heinsberg habe aber am Wochenende von der Bundeswehr 30.000 Schutzmasken und 5000 Kittel geliefert bekommen.