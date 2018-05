Düsseldorf : Kanzlerin trifft kommende Woche Familie Genç

Düsseldorf Hoher Besuch aus traurigem Anlass: Am kommenden Dienstag wird Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in der Düsseldorfer Staatskanzlei erwartet. Anlässlich des 25. Jahrestages des Brandanschlages von Solingen hat NRW-Ministerpräsident Armin Laschet die Kanzlerin zusammen mit dem türkischen Außenminister Mevlüt Çavusoglu und den Hinterbliebenen der Opfer zu einer Gedenkveranstaltung eingeladen. Geplant ist nach Informationen unserer Redaktion eine dezente Veranstaltung in kleinem Rahmen.

Die Familie Genç hatte bei einem Brandanschlag 1993 in Solingen fünf Familienmitglieder verloren. Das Attentat gilt als eines der schlimmsten rechtsextremistisch motivierten Verbrechen der deutschen Nachkriegsgeschichte. Die Mutter, Großmutter und Tante der Ermordeten, Mevlüde Genç, hatte sich nach dem Anschlag immer wieder für eine Aussöhnung zwischen Deutschen und Türken eingesetzt. Geplant ist, dass sie bei der Veranstaltung nach Laschet, Çavusoglu und der Kanzlerin ebenfalls eine Rede halten wird. Am Nachmittag schließen sich weitere Gedenkveranstaltungen in Solingen an. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) und sein türkischer Kollege Çavusoglu sind als Redner am Mahnmal für die Opfer vorgesehen. Nach dieser Gedenkstunde ist ein weiteres stilles Gedenken mit Angehörigen der Opfer am Ort des Anschlags in der Unteren Wernerstraße geplant, wo das bei dem Anschlag zerstörte Wohnhaus stand.

Im Vorfeld hatte die geplante Rede von Çavusoglu für politischen Streit gesorgt, weil in der Türkei Wahlen bevorstehen. Kritiker fürchten, Çavusoglu könnte seinen Auftritt in Solingen nutzen, um Wahlkampf bei seinen Landsleuten in Deutschland zu machen. Aus diesem Grund wird es anders als geplant keine Gedenkfeier im NRW-Landtag in Düsseldorf geben.

