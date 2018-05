Düsseldorf: Kanalklappen gegen Starkregen

Düsseldorf Eigentümer können mit einigen Maßnahmen ihre Häuser besser schützen.

Selbst Gebäude, die nicht an Flüssen oder an Hängen liegen, können durch Starkregen überflutet werden. Das Problem: Diese Häuser sind oftmals gar nicht auf solche Fluten vorbereitet. Einen 100-prozentigen Schutz vor Starkregen gebe es allerdings nicht. "Man kann höchstens einige Maßnahmen ergreifen, die den Schaden abmildern", erklärt Erik Uwe Amaya, Direktor des Eigentümerverbands Haus und Grund Rheinland.

So könnte man mobile Dammbalken im Notfall vor Türen und Fenster stellen. Auch gebe es druck- und wasserdichte Fenster. "Auf jeden Fall sollte man Rückstauklappen an den Kanalrohren anbringen lassen. Ansonsten wird das schmutzige Wasser bei Starkregen zurück ins Haus gespült", sagt Amaya. Teils lassen sich solche Klappen direkt in die Hausinstallationen einbauen oder aber nachrüsten, zum Beispiel für Kellerwaschbecken im Siphon. Wichtig sei es auch, die Lichtschächte von Kellerfenstern zu schützen, denn diese seien meist ebenerdig. "Dadurch kommt das Wasser schnell rein. Die Kanten der Schächte sollte man um zehn bis 15 Zentimeter erhöhen", so Amaya.