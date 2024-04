Nach Islamisten-Auflauf in Hamburg Können Kalifat-Demos auch in NRW stattfinden?

Was sagt NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU)? „Die Meinungsfreiheit ist ein extrem hohes Gut, Verbote sind in diesem Bereich immer komplex. Wir in Nordrhein-Westfalen haben aber in der Vergangenheit mit harten Auflagen versucht das Demonstrationsgeschehen zu steuern. Wenn das nicht reicht, muss man schauen, ob man Recht ändern muss. Auch während einer Demo schaut sich die Polizei genau an, was da gesagt und gezeigt wird. Trotzdem würde es helfen, wenn das Bundesinnenministerium Organisationen wie ‚Muslim Interaktiv‘ endlich verbietet. Schon im November letzten Jahres habe ich das gefordert“, sagte Reul unserer Redaktion.